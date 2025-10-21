21 Ekim
Kairat Almaty-Pafos FC
19:45
21 Ekim
Barcelona-Olympiakos
19:45
21 Ekim
PSV Eindhoven-SSC Napoli
22:00
21 Ekim
Newcastle-Benfica
22:00
21 Ekim
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
21 Ekim
Villarreal-M.City
22:00
21 Ekim
Leverkusen-PSG
22:00
21 Ekim
Kopenhag-B. Dortmund
22:00
21 Ekim
Union St.Gilloise-Inter
22:00
21 Ekim
Hull City-Leicester City
21:45
21 Ekim
Ipswich Town-Charlton Athletic
21:45
21 Ekim
Derby County-Norwich City
21:45
21 Ekim
Blackburn Rovers-Sheffield United
21:45
21 Ekim
Bristol City-Southampton
22:00

Emlak Konut, Kızılyıldız'ı ağırlıyor

Emlak Konut, FIBA Avrupa Kupası'nda çarşamba günü Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ı konuk edecek.

Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu üçüncü haftasında çarşamba günü Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibini ağırlayacak.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'ndeki karşılaşma saat 18.30'da başlayacak.

Grubun ilk maçında Almanya temsilcisi Saarlouis Royals'ı 81-73 yenen Emlak Konut, ikinci karşılaşmada da Letonya'nın TTT Riga ekibini 84-56 mağlup etti.

Kızılyıldız ise ilk iki haftada TTT Riga'yı 82-66, Saarlouis Royals'ı da 78-65 yendi.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
