Emlak Konut, Kızılyıldız'ı ağırlıyor

Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu üçüncü haftasında çarşamba günü Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibini ağırlayacak.



Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'ndeki karşılaşma saat 18.30'da başlayacak.



Grubun ilk maçında Almanya temsilcisi Saarlouis Royals'ı 81-73 yenen Emlak Konut, ikinci karşılaşmada da Letonya'nın TTT Riga ekibini 84-56 mağlup etti.



Kızılyıldız ise ilk iki haftada TTT Riga'yı 82-66, Saarlouis Royals'ı da 78-65 yendi.



