Trendyol Süper Lig'de Avrupa kupalarını hedefleyen Çaykur Rizespor, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Karadeniz ekibi bu sefer oyuncu isteyen taraf değil oyuncu istenen taraf oldu.



Bu sezon yükseldiği Trendyol Süper Lig'de oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Rizespor'un 23 yaşındaki stoperi Emirhan Topçu, Avrupa ekiplerinin radarına girdi. Bu sezon Rizespor'da büyük bir çıkış yakalayan Emirhan Topçu, özellikle La Liga ekiplerinin radarında.



Daha önce Las Palmas'a yazılan genç savunmacı için İspanyol ekibinin 5 milyon euro teklif ettiği öne sürülmüştü.



Rizespor'da bu sezon 27 maçta süre bulan Emirhan Topçu, 2 gol attı.



