Beşiktaş'tan 'Avrupa'ya gitme hayalim var' diyerek ayrılan ve Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan, İtalyan ekibinin tarihine geçti.



TORINO TARİHİNİN EN GENCİ EMİRHAN



18 yaşındaki futbolcu, takımı Torino'nun Lecce'yi 1-0 yendiği maçta Emirhan İlkhan ilk 11'de başladı. Bu maçta 64 dakika forma giyen futbolcu, 18 yaş 96 gün ile Torino tarihinin Serie A'da oynayan en genç futbolcusu oldu.



LECCE MAÇINDA NASIL OYNADI?



Öte yandan bu maçta 42 kez topla buluşan Emirhan İlkhan 1 kez top kaptı. Pas oranında yüzde 81 başarı yakalayan futbolcu, bilindiği üzere Beşiktaş'tan 4.5 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.



