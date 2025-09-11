Emiliano Martinez için Galatasaray gerçeği!

Aston Villa forması giyen Emiliano Martinez, gelecek yaz düzenlenecek Dünya Kupası'nı düşünerek Premier Lig'den daha düşük seviyedeki bir lige gitmek istemedi ve Galatasaray'ı kabul etmedi.

Aston Villa forması giyen Emiliano Martinez ile ilgili transfer gerçekleri ortaya çıktı.

Manchester United, transfer döneminin son günlerinde Arjantinli kaleciyi kadrosuna katmak istedi. Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Martinez'in ayrılık ihtimali nedeniyle Arjantinli kaleciyi Crystal Palace maçının kadrosuna dahil etmedi.

MANU RAFA KALDIRDI


Manchester United, Avrupa'da transferin son gününde Royal Antwerp'ten Senne Lammens'i transfer etmesinin ardından Martinez transferini rafa kaldırdı.

GALATASARAY VE SUUDİ ARABİSTAN

TYC Sport'ta yer alan habere göre, Martinez ile ilgili yaşanan bu gelişmenin ardından 33 yaşındaki file bekçisi Türkiye'de Galatasaray ve Suudi Arabistan'dan teklifler aldı. Gelecek yıl düzenlenecek Dünya Kupası'nı düşünen Arjantinli eldiven, Premier Lig'den daha düşük seviyedeki bir lige gitmek istemedi ve bu teklifleri geri çevirdi.

Transfer döneminde birçok isimle ilgilenen Galatasaray, Trabzonspor'dan milli file bekçisi Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katmıştı.

SON KARAR EMERY'DE

Öte yandan Martinez ile ilgili yaşanan sürecin ardından deneyimli eldivenin Aston Villa'daki geleceğinin hala netlik kazanmadığı ve Arjantinli kaleci ile ilgili son kararı Unai Emery'nin vereceği belirtildi.

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Emiliano Martinez'in, Aston Villa ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

