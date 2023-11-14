Emil Forsberg'ten sürpriz transfer!

Leipzig forması giyen Emil Forsberg, MLS ekibi New York Red Bulls ile sözlü anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Emil Forsberg'ten sürpriz transfer!
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14 Kasım 2023 16:41
Bundesliga ekibi Leipzig'te forma giyen 32 yaşındaki İsveçli on numara oyuncusu Emil Forsberg, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. 

Fabrizio Romano'nun haberine göre; MLS ekibi New York Red Bulls, Emil Forsberg ile karşılıklı olarak sözlü anlaşmaya vardı. 

New York Red Bulls'un tecrübeli oyuncuyu Ocak ayında kadrosuna katacağı belirtilen haberde, yıldız oyuncuyla 4 yıllık imza atılacağı belirtildi. 

SEZON PERFORMANSI  

Leipzig ile bu sezon 15 karşılaşmaya çıkan Forsberg, bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti. Yıldız ismin kulübüyle 2025 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.

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