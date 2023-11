Bundesliga ekibi Leipzig'te forma giyen 32 yaşındaki İsveçli on numara oyuncusu Emil Forsberg, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; MLS ekibi New York Red Bulls, Emil Forsberg ile karşılıklı olarak sözlü anlaşmaya vardı.



New York Red Bulls'un tecrübeli oyuncuyu Ocak ayında kadrosuna katacağı belirtilen haberde, yıldız oyuncuyla 4 yıllık imza atılacağı belirtildi.



SEZON PERFORMANSI



Leipzig ile bu sezon 15 karşılaşmaya çıkan Forsberg, bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti. Yıldız ismin kulübüyle 2025 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.





