Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid, JJ Redick'in Los Angeles Lakers koçluğu işiyle kendini "mükemmel bir durumun içine sokmadığına" inandığını söyledi.



New York Times'tan David Marchese ile yaptığı röportajda Embiid, Redick'in bu işe girmesiyle ilgili endişelerini paylaştı:



"Onun yerinde olsaydım, çok da mükemmel bir duruma girip girmediğimden emin olmazdım. Belki o böyle olduğunu düşünüyordur. Ama özellikle Lakers gibi bir takıma gidiyorsanız, başarılı olmaktan başka çareniz yok demektir. Başarılı olursanız harika, yıllarca koçluk yaparsınız. Fakat olamazsanız, bu koçlar genellikle bir veya iki yıl içinde gönderiliyorlar. Onu çok seviyorum ve onun için mutluyum. ama bu çok zor bir iş."



2017'den 2019'a kadar Embiid'in takım arkadaşı olan Redick, Phil Jackson'ın 2011'de ayrılmasından bu yana Lakers'ın işe aldığı yedinci başantrenör oldu. Mike Brown, Mike D'Antoni ve Byron Scott gibi deneyimli koçlar da dahil olmak üzere, önceki altı sezondan hiçbir koç üç sezondan fazla görevde kalamamıştı.





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