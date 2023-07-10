Embiid, Harden'ın takas talebi için: "Hayal kırıklığı..."

Philadelphia 76ers'ın yıldızı Joel Embiid, takım arkadaşı James Harden'ın takas talebininden ötürü "hayal kırıklığına" uğradığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Embiid, Harden'ın takas talebi için: 'Hayal kırıklığı...'
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10 Temmuz 2023 13:56
Philadelphia 76ers'ın yıldızı Joel Embiid, takım arkadaşı James Harden'ın takas talebininden ötürü "hayal kırıklığına" uğradığını söyledi.

Harden, geçtiğimiz haftalarda kontratındaki oyuncu opsiyonunu kullanmayı tercih etmesi sonrası takas talebinde bulunmuştu ve şu anda önümüzdeki yaz kontratı sona erdiğinde kendisine iyi miktarda ödeme yapacak bir takıma takas edilmeyi bekliyor.

Embiid, bu durumu Showtime'dan Rachel Nichols ile yaptığı röportajda şu şekilde değerlendirdi:

"Hayal kırıklığına uğradım. Bunun bir iş olduğunu da anlıyorum tabii ki. İnsanlar böyle kararlar alırlar ve kendisinin tüm durumu ele alma biçimini daha da takdir ediyorum. Sonsuza dek kardeşim olacak. Lakin umarım kalır ve hedefimize ulaşabiliriz, ki bu da şampiyonluk kazanmak. Bu yüzden umuyorum ki düşüncesi değişir."

Embiid ayrıca, Harden ile olan kişisel ilişkisi hakkında da konuşarak, sonuç ne olursa olsun yıldız oyuncuyla yakın arkadaş olmaya devam edeceklerinin altını çizdi:

"Bunun dışında, arkadaşı olabildiğim için çok mutluyum. Buraya geldiğinden beri aramız iyiydi ve beraber gelişmiştik. Beni heyecanlandıran da bu. Bu arkadaşlığımızı hayatımızın geri kalanında da sürdüreceğimiz için heyecanlıyım."

Harden normal sezonda 21.0 sayı, 6.1 ribaund ve 10.7 asist ortalamaları yakalamıştı.

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