ESPN'den Ramona Shelburne ve Adrian Wojnarowski'ye göre, Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid'in, NBA ve NBPA arasındaki tüm performansa dayalı bonusları eşitleme anlaşması sonrasında, sözleşmesi tamamen garantili hale geldi.



Değişiklikler, koronavirüs nedeniyle sezonun askıya alındığı günün öncesi olan 11 Mart'ı, normal sezonun bitiş tarihi yapıyor.



Embiid'in beş yıllığı 148 milyon dolarlık sözleşmesinin geri kalanının garantili hale gelmesi için, 82 maçlık sezonda 1.650 dakika oynaması gerekiyordu. 76ers'ın sadece 65 maç oynamasıyla, bu gereksinim orantılı bir miktarla 1.308 dakikaya düşmüştü.



Embiid bu sezon 1.329 dakika oynamıştı ve gerekli sınırı aşmış oldu.



EMBIID İÇİN KRİTERLER NE ŞEKİLDEYDİ?



26 yaşındaki yıldızın, kontratının garantili hale gelmesi için üç sezon üst üste ya da dört sezonun üçünde, 1.650 dakikaya ulaşması gerekiyordu. Sakatlıklarına rağmen, 2017-18 sezonunda 1.912 dakika, 2018-19 sezonunda ise 2.154 dakika oynamıştı.



Bu toplam olmadan, 76ers, herhangi bir sezondan sonra daha az garantili kontrat ile oyuncuyu serbest bırakma hakkına sahipti. Bu yaz serbest bırakılsaydı, ekip sadece ilk sözleşmeden 98.2 milyon dolar kendisine borçlu kalacaktı.



Embiid, kariyerinin ilk iki sezonunu ayak sakatlığı sebebiyle kaçırmıştı ve sonrasındaki dört sezonun hiçbirinde 64 maçtan fazla forma giyememişti. Omuz sakatlığı kendisini Mart ayında kenara almıştı ve geri döndüğü ilk maçında, sezon askıya alınmıştı.



