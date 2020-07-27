'Eljif Elmas yüzde 90 ayrılacak'

Napoli'de yeni sezon öncesi transfer hareketliliği yaşanırken, eski futbol menajeri Enrico Fedele yaptığı açıklamada Fenerbahçe'den transfer edilen Eljif Elmas'ın takımdan yüzde 90 ayrılacağını açıkladı.
"YÜZDE 90 GİDECEK"
Eski menajer yaptığı açıklamada; "Eljif Elmas, oynamak için gidecek. Gitme ihtimalini yüzde 90 görüyorum." dedi.
Eljif Elmas bu sezon takımı ile 33 resmi maça çıktı. Kuzey Makedonyalı oyuncu bu maçlarda 1 gol ve 1 asist kaydetti.
"NAPOLI ZANIOLO'YU ALMAZ"
Enrico Fedele, Nicolo Zaniolo transferi için de açıklamalarda bulundu.
Fedele, Zaniolo için; "Nicolo Zaniolo, Roma'dan ayrılıyor. Napoli almak ister mi? Ben olsam almam. Nedeni basit çünkü kadorda Fabian Ruiz var." dedi.
"YÜZDE 90 GİDECEK"
Eski menajer yaptığı açıklamada; "Eljif Elmas, oynamak için gidecek. Gitme ihtimalini yüzde 90 görüyorum." dedi.
Eljif Elmas bu sezon takımı ile 33 resmi maça çıktı. Kuzey Makedonyalı oyuncu bu maçlarda 1 gol ve 1 asist kaydetti.
"NAPOLI ZANIOLO'YU ALMAZ"
Enrico Fedele, Nicolo Zaniolo transferi için de açıklamalarda bulundu.
Fedele, Zaniolo için; "Nicolo Zaniolo, Roma'dan ayrılıyor. Napoli almak ister mi? Ben olsam almam. Nedeni basit çünkü kadorda Fabian Ruiz var." dedi.