"Eljif Elmas yüzde 90 ayrılacak"

Napoli'de, Fenerbahçe'den transfer edilen orta saha oyuncusu Eljif Elmas'ın yeni sezonda takımdan ayrılması bekleniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler
'Eljif Elmas yüzde 90 ayrılacak'
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27 Temmuz 2020 20:08
Napoli'de yeni sezon öncesi transfer hareketliliği yaşanırken, eski futbol menajeri Enrico Fedele yaptığı açıklamada Fenerbahçe'den transfer edilen Eljif Elmas'ın takımdan yüzde 90 ayrılacağını açıkladı.

"YÜZDE 90 GİDECEK"

Eski menajer yaptığı açıklamada; "Eljif Elmas, oynamak için gidecek. Gitme ihtimalini yüzde 90 görüyorum." dedi.

Eljif Elmas bu sezon takımı ile 33 resmi maça çıktı. Kuzey Makedonyalı oyuncu bu maçlarda 1 gol ve 1 asist kaydetti.

"NAPOLI ZANIOLO'YU ALMAZ"

Enrico Fedele, Nicolo Zaniolo transferi için de açıklamalarda bulundu.

Fedele, Zaniolo için; "Nicolo Zaniolo, Roma'dan ayrılıyor. Napoli almak ister mi? Ben olsam almam. Nedeni basit çünkü kadorda Fabian Ruiz var." dedi.



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