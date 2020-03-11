'Eljif Elmas ile görüşüyorum, koronavirüsten biraz korkmuş'

Kuzey Makedonya Teknik Direktörü Igor Angelovski, Napoli'de oynayan Eljif Elmas'ın durumu ile ilgili konuştu.İtalya'daki koronavirüs ölümlerinin gün geçtikçe artması nedeniyle Eljif'in korku yaşadığını belirten teknik direktör, "Eljif ile sürekli görüşüyorum, şu anda biraz korkmuş durumda, genç bir çocuk o. Ailesiyle birlikte İtalya'da, İtalyan gibi hissediyor ve tüm ülkenin kayıpları için de üzgün. Şu andaki durum onu üzüyor" ifadelerini kullandı.20 yaşındaki oyuncunun Napoli'de mutlu olduğunu da belirten antrenör, "Napoli'de olmak onu mutlu ediyor. Gattuso ile anlaşması biraz zaman aldı ama şu anda güveni hissediyor. Napoli'de oynadığı için çok mutlu" dedi.Fenerbahçe'den 16 milyon euro bonservis bedeliyle Napoli'nin yolunu tutan Eljif Elmas, bu sezon 23 maçta 1009 dakika süre aldı ve 1 de gol attı.