Elifnur Kılınç, 3 altın madalya kazandı

Elifnur Kılınç, 17 Yaş Altı Asya Halter Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Elifnur Kılınç, 3 altın madalya kazandı
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20 Haziran 2024 20:25
Özbekistan'da düzenlenen 17 Yaş Altı Asya Halter Şampiyonası'nda, kadınlar 45 kiloda yarışan milli sporcu Elifnur Kılınç, koparmada 58, silkmede 76 ve toplamda 134 kiloluk dereceleriyle 3 altın madalya elde etti.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, genç milli halterciler Özbekistan'da düzenlenen 17 Yaş Altı Asya Halter Şampiyonası'nda madalya mücadelesi veriyor.

Organizasyonda kadınlar 45 kiloda podyuma çıkan milli halterci Elifnur Kılınç, koparmada 58, silkmede 76 ve toplamda 134 kiloluk dereceleriyle 3 birincilik kazandı.

Ayrıca Elifnur Kılınç, silkme ve toplamdaki dereceleriyle Asya rekoru kırdı.

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