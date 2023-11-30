Elif Elmas için karar: 30 milyon euro

İtalya Serie A'da Napoli forması giyen Elif Elmas, İtalyan ekibine veda edebilir.



DAHA ÇOK OYNAMAK İSTİYOR



İtalyan basınında yer alan habere göre, Elif Elmas'ın Rudi Garcia yönetiminde yedekte kaldığı hatırlatıldı. Makedon futbolcunun, teknik direktörlük görevine Walter Mazzarri'nin gelmesinin ardından oyun süresinin arttığı ancak Elif'in daha fazla oynamak için takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.



30 MİLYON EURO'LUK BEKLENTİ



İtalyan ekibinin başkanı Aurelio De Laurentiis'in, 24 yaşındaki futbolcu için 30 milyon euro ve üzerindeki teklifleri değerlendirebileceği kaydedildi.



PREMIER LİG'DEN TAKİP EDİLİYOR



Elif Elmas'ı birçok Premier Lig ekibinin takip ettiği iddia edildi. İngiliz ekiplerinin yanı sıra Serie A'dan da 24 yaşındaki futbolcuya ilgi olduğu vurgulandı.



SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR



Inter ve Milan'ın 24 yaşındaki futbolcuya talip olabileceği ancak Napoli başkanı Aurelio De Laurentiis'in, rakiplerini güçlendirmemek adına Elif Elmas'ın İtalya içine transferine izin vermeyebileceği ifade edildi.



Napoli'ye 2019 yılında Fenerbahçe'den transfer olan Elif Elmas'ın İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.



Makedon futbolcu, Napoli forması altında çıktığı 186 maçta 19 gol attı ve 11 asist yaptı.





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