New Orleans Pelicans, HoopsHype'tan Michael Scotto'nun haberine göre guard Elfrid Payton ile ikinci 10 günlük kontrat konusunda anlaşmaya vardı.



Bu anlaşmanın ardından Pelicans'ın, Payton'ı kadroda tutmak için sezon sonuna kadar sözleşme imzalaması gerekecek.



Bu, Payton'ın sezon boyunca Pelicans ile yaptığı üçüncü anlaşma oldu. Sezon başında garanti olmayan bir kontratla kadroya katılan oyuncu, ardından iki kez 10 günlük kontrat imzaladı.



Bu sezon Pelicans formasıyla çıktığı 11 maçta 5.4 sayı, 3.5 ribaund ve 7.2 asist ortalamaları yakalayan Payton, sakatlıklarla boğuşan takıma önemli katkı sağladı.



New Orleans, sakatlıkları nedeniyle C.J. McCollum ve Zion Williamson'ı sezonun geri kalanında oynatamayacağını açıklamıştı. Ayrıca Herb Jones, Trey Murphy III ve Dejounte Murray de sezonu kapatan diğer isimler arasında yer alıyor.



