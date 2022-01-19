El Maestro: "Taraftar gücüyle kazandık!"

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, Demir Grup Sivasspor'u mağlup ettikleri maç sonrası konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
El Maestro: 'Taraftar gücüyle kazandık!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ocak 2022 20:00
Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup eden Göztepe'nin teknik direktörü Nestor El Maestro, "Evimizde olmasak maçı kazanmak çok daha zor olurdu." dedi.

El Maestro, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, bekledikleri gibi zor ve mücadeleci bir müsabakayı galip tamamladıklarını söyledi.

Taraftarlarının verdiği desteğin galibiyette çok önemli olduğunu kaydeden El Maestro, "Evimizde olmasak maçı kazanmak çok daha zor olurdu. Taraftarımız çok büyük güç verdi. Bu sezon olduğu gibi maçta da zorlu zamanlar geçirdik. Güzel bir süreç geçiriyoruz ama zorlu bir sezon bizi bekliyor." diye konuştu.

El Maestro, yapılan 4 transferin ardından takıma yeni bir oyuncu beklemediğini belirterek, "Zaten iyi bir takımdık, şimdi daha iyi bir takımız. Transferde birkaç ay sonrasını veya şu anı düşünmezsiniz. Bütün bir sezonu veya 2 yıllık süreçler için bazı politikalar geliştirirsiniz. Kulübün bize bu anlamda güzel destekleri var. Mevcut kadromuzda iyi oyuncularımız var, onların yanında kulübeden gelip bize maç kazandıracak güçte oyuncularımız var. Bu iyi takımla kazanmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.