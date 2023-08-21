Eğirdir'de şampiyon Fenerbahçe

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde düzenlenen Optimist Türkiye Şampiyonası'nda Fenerbahçe Spor Kulübü Yelken Şubesi şampiyon oldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Eğirdir'de şampiyon Fenerbahçe
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21 Ağustos 2023 15:56
Eğirdir'de düzenlenen Türkiye Yelken Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan Optimist Türkiye Şampiyonası'na, 9-15 yaş aralığındaki sporculardan 11 takım katıldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Yelken Şubesi, 4 gün süren organizasyonda birinci olurken, ikinci Era Bodrum Yelken Spor Kulübü ve üçüncü Yalıkavak Yelken Kulübü oldu.

En centilmen takım unvanını İskenderun Yelken Kulübü aldı. Fenerbahçe, Avrupa Optimist Takım Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Organizasyon düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

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