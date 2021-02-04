Egemen Korkmaz'ın 4 maçlık cezası onandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Trabzonspor Antrenörü Egemen Korkmaz'a verdiği 4 maç men cezasını onadı.
TFF'den yapılan açıklamada, TFF Süper Kupa'da Trabzonspor'un Medipol Başakşehir ile oynadığı maçta yaşanan gerginlikte kırmızı kart gören Egemen Korkmaz'ın 4 maçlık men cezasının kurul tarafından onandığı belirtildi.
Kurulun, PFDK'nin Egemen Korkmaz'a ayrıca verdiği 10 bin 500 lira para cezasının da onanmasını kararlaştırdığı kaydedildi.
TFF'den yapılan açıklamada, TFF Süper Kupa'da Trabzonspor'un Medipol Başakşehir ile oynadığı maçta yaşanan gerginlikte kırmızı kart gören Egemen Korkmaz'ın 4 maçlık men cezasının kurul tarafından onandığı belirtildi.
Kurulun, PFDK'nin Egemen Korkmaz'a ayrıca verdiği 10 bin 500 lira para cezasının da onanmasını kararlaştırdığı kaydedildi.