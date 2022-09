Egehan Arna: 'Anadolu Efes'e 'Hayır' diyemezsin'

Anadolu Efes'in yeni transferi Egehan Arna, sezon öncesi Sporx'ten Hakan Celep'in sorularını içtenlikle yanıtladı.



25 yaşındaki yetenekli forvet, "Tüm takım arkadaşlarımın olduğu gibi, 3. sezon arka arkaya EuroLeague kupasını kazanmak istiyorum. Ben de tarih yazan bu ekibin bir parçası olabilmek için Anadolu Efes'e geldim. Önüme böyle bir fırsat çıktığı için değerlendirmek istedim. Takım olarak hedeflerimiz var. Bireysel olarak hedeflerim var. Güzel bir sezon geçirip takımıma en iyi şekilde katkı sağlamak isterim." ifadelerini kullandı.



Anadolu Efes'in yeni transferlerini de değerlendiren Egehan, "Oturmuş bir kadro vardı. Bazı oyuncular değişti. Bazıları 4-5 yıldır takımda olan oyuncular. Bazen böyle ufak değişiklikler gerekiyor. Ben yeni oyuncular olarak kolay adapte olabileceğimizi düşünüyorum. Herkes fazlasıyla yardımcı olmaya çalışıyor bize antrenörler, oyuncular, idareciler, profesyoneller... Adaptasyon sürecimizi olabildiğince kısaltmak için ellerinden geleni yapıyorlar. O yüzden bu konuda çok fazla sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum." dedi.



"ANADOLU EFES'TEKİ HER OYUNCU ÇOK DEĞERLİDİR!"



Türk forvet, "Anadolu Efes'te forma giyen her oyuncu çok değerlidir. Yeni transfer olan oyuncular da çok kariyerli isimler. Avrupa'nın en iyileri oyuncuları diyebiliriz. İki sezon üst üste EuroLeague şampiyonu olmuş bir takıma geldiler. Kendilerini zaten kanıtlamış isimler..." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.



Anadolu Efes'e transferini de değerlendiren Egehan, "Türkiye'ye Avrupa'nın en büyük kupasını iki kez getirmiş, köklü ve tarihi zengin bir takım Anadolu Efes. Bence ülkemiz adına çok önemli bir kulüp. Ülke basketbolu adına çok büyük işler yaptılar. Bu yüzden Anadolu Efes'te olduğum için gururluyum. Geldiğim ilk günden beri herkes beni çok sıcak karşıladı. Çok mutluyum Anadolu Efes'te olduğum için..." açıklamasını yaptı.



"ANADOLU EFES'E 'HAYIR' DİYEMEZSİN"



Transfer sürecini de anlatan Türk yıldız, "Transfer sürecinde Ergin Ataman Hocamın fikirlerini, benden neler istediğini, beklentilerini dinledim. Hem kulübün hem de hocanın beni ne kadar istediğini görünce bende hiç soru işareti kalmadı ve transferim gerçekleşti. Gelen başka teklifler de vardı. Ancak, Anadolu Efes ile görüşmeye transfer sezonunun henüz ilk günlerinde başladık. Şöyle bir gerçek de var; son 2 sezonun EuroLeague şampiyonu Anadolu Efes bir oyuncuyu istiyorsa o oyuncu Anadolu Efes'e 'Hayır' diyemez zaten. Hele ki bu kadar istediklerini görünce ben daha fazla görüşmenin gerekmediğini düşündüm ve kararımı verdim." dedi.



"ŞANS BULDUĞUM ANDA DEĞERLENDİRİRİM"



Kariyerinin zirve noktasına doğru yaklaşan ve Anadolu Efes'te yeni bir seviyeye çıkmaya hazırlanan Egehan, "Fenerbahçe'de ve Beşiktaş'taki rollerim, Anadolu Efes'teki rolümle bambaşka. Fenerbahçe'de genç diyebileceğimiz, daha çok Türkiye Ligi'nde rotasyonda katkı verebileceğim bir ortam var. Beşiktaş'ta liderlik rolü üstlenmem gerekiyordu. Şimdi Anadolu Efes'e geldim. Anadolu Efes'e hazır olduğumu düşündüğüm için geldim. Bu forma rekabetine, mücadeleye hazır olduğumu düşünmeseydim erken olduğunu düşünüp gelmezdim. Benim pozisyonuma Avrupa'nın en iyilerinden biri Will Clyburn geldi. Benim için çok önemli bir mücadele ve çok büyük bir şans. Avrupa'nın en iyi 3 numaralarından bir tanesiyle her gün beraber antrenman yapacağım, her gün beraber olacağım, forma yarışına gireceğim bir şekilde. Ben bu yarışa hazır olduğumu düşünüyorum. Farklı bir durum tabii ki Beşiktaş'tan sonra, daha farklı bir seviye. Ergin Hocam, herkese şans veren bir antrenör. Daha öncesinde örnekleri çok var. Şans bulduğum anda değerlendireceğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



EGEHAN ARNA'YI YAKINDAN TANIYALIM



Kariyerinde daha önce çalıştığı antrenörleri ve katkılarını da sorduğumuz Egehan, "Zeljko Obradovic ile 7 yıl gibi uzun bir dönem çalışma fırsatı buldum. Şimdi son 2 yılın Avrupa şampiyonu Ergin Ataman ile çalışacağım. Gerçekten çok önemli isimler. Bir oyuncunun basketbol gelişimi açısından, bilgisi açısından okul gibi antrenörler." cevabını verdi.



"ANADOLU EFES TARAFTARI İNANILMAZ"



Anadolu Efes taraftarlarının desteğiyle ilgili sorumuza Türk yıldız, "Taraftarın her maç salona geliyor, salonu dolduruyor ve tüm biletleri alıyor olması çok önemli. Bence sporun en önemli kısımlarından bir tanesi taraftar. Gerçekten Anadolu Efes taraftarı çok ciddi ilgi gösteriyor, katkı veriyor. Neredeyse tüm maçlar kapalı gişe oynanıyor. Geçen sezon fırsatım olduğu müddetçe ben de Anadolu Efes maçlarını Sinan Erdem'de izlemeye çalıştım. İnşallah bu sezon da biz de takım olarak gereken performansı veririz ve taraftarımız ile birlikte başarılara ulaşırız." cevabını verdi.





