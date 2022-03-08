Effenberg'ten Lewandowski uyarısı!

Stefan Effenberg, Bayern Münih'le henüz yeni sözleşmeye imza atmayan Robert Lewandowski için kulübe uyarıda bulundu.



Effenberg, "Bayern Münih, Lewandowski ile sözleşme uzatmayı denemezse, bu kulüp tarihindeki en kötü karar olur. Kimse böyle bir kararı anlamayacaktır" dedi.



"İLK KEZ DUYUYORUM!"



Geçtiğimiz haftalarda Bavyeva devinin sportif direktörü Hasan Salihahamidzic, Lewandowski'yi tutmak istediklerini söylemiş, Polonyalı yıldız ise Sky'a yaptığı açıklamada, "Böyle bir şeyi ilk kez duyuyorum" ifadelerini kullanmıştı.



Bayern Münih ile sözleşmesi gelecek yaz sona erecek tecrübeli golcü, bu sezon 39 kez fileleri havalandırdı.





İLGİLİ VİDEO