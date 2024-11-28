Minnesota Timberwolves'un yıldızı Anthony Edwards, takımını Sacramento Kings'e karşı aldığı yenilgi sonrası eleştiri yağmuruna tuttu.



Timberwolves, Kings'e karşı geçtiğimiz gece oynanan karşılaşmanın son çeyreğinde 12 sayı önde olmasına rağmen, maçı 115-104 skorla kaybederek sezonda 8-10'a geriledi ve Batı Konferansı'nda 12'nci sıraya düştü.



Edwards, bu yenilgi sonrası takımını gösterdiği tavır ve oyun tarzından ötürü sert bir şekilde eleştirerek, ekibin bundan sonraki tutumunda büyük bir değişiklik görmeyi umduğunu söyledi:



"Öndeyken keyfimiz gıcırdı. Geriye düştüğümüzde kimse ağzını açıp tek kelime bir şey söylemedi. Ama tekrar öne geçtiğimizde herkes ayaklanıyordu ve coşuyordu. Bunu ben de dahil olmak üzere takımca hepimiz yaptık. Şu anda herkesin kafasında başka şeyler var. Bence kaybetmemizin ana nedenlerinden biri bu. Saçmalık tabii ki.



Bu işi tüm yıl boyunca çözmeye çalıştık. Ana kimliğimizin savunmaya dayalı olduğunu düşünüyordum ama hiç de öyle görünmüyor.



Şu aralar Mike (Conley) ile de bunu konuşuyoruz. Kimliğimiz, çok narin oluşumuz. Diğer takımlara karşı değil fakat kendi içimizde. Birbirimizle konuşamıyoruz. Sanki bir grup küçük çocukla oynuyormuşuz gibi, tüm takımda kimse birbirine bir şey söylemiyor. Bunu çözmemiz lazım, bu yola giremeyiz."



Edwards takımı galibiyete taşımaya çalışmış olsa da, 29 sayısı gecede yeterli olmamıştı. Julius Randle 21 sayı ve 9 ribaundla katkıda bulunurken, Nickeil Alexander-Walker 17 sayı, Mike Conley ise 16 sayı kaydetti.



Wolves yıldızı bu sezon %45,9 saha içi ve %42,7 üçlük isabetiyle 28,1 sayı, 5,4 ribaund ve 3,8 asist ortalamalarına sahip.



