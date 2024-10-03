Minnesota Timberwolves yıldızı Anthony Edwards, 2024-25 sezonu için MVP olma hedefini resmi olarak açıkladı.



Yaklaşan bir mali krizle karşı karşıya kalmış olan Timberwolves, yakın zamanda zor bir karar alarak yıldız oyuncusu Karl-Anthony Towns'ı, Julius Randle ve Donte DiVincenzo karşılığında New York Knicks'e takas etmeye karar vermişti.



Towns uzun zamandır takımın yüzü olmuş olsa da, Anthony Edwards'ın son birkaç yıldaki yükselişi kendisini yavaşça arka plana itmeye başlamıştı.



Geçtiğimiz yıl takımını birincil hedef olan Batı Konferansı Finalleri'ne taşıyan 23 yaşındaki guard, artık bireysel anlamda kendisine daha büyük bir hedef koyduğunu belirtti:



"Kesinlikle, bu ligde MVP olmak için gereken oyunu oynadığım konusunda hiçbir şüphe yok. Ve ben de bunu hedefliyorum. Bu noktada, başka bir şey için çabalamıyorum. Harika bir takımım var. Maçları kazanmamak için hiçbir bahanem yok. Harika bir koçluk ekibi ve harika bir organizasyon.... Şimdi bunu başarmak ise bana düşüyor. Ve kesinlikle başaracağım da."



Edwards, 2023-24 sezonunda 79 maçta 25,9 sayı, 5,4 ribaund ve 5,1 asist ortalamaları kaydederek, ligdeki istikrarlı yükselişini sürdürmüştü.



