Edu: 'Paqueta'nın büyük hayranıyım'

Arsenal Sportif Direktörü Edu, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'da forma giyen 24 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Lucas Paqueta hakkında konuştu.



Ülkesi basınından TNT Sports'a konuşan Edu, "Lucas Paqueta'yı çok beğeniyorum. Çok uzun zamandır onun hayranıyım. Geçtiğimiz sezon müthiş bir performans sergiledi ve Fransa Ligi'nin en iyi oyuncuları arasında gösterildi." dedi.



Paqueta ile ilgili bir transfer girişimlerinin olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Edu, "Hayır şimdilik sadece ona hayranlık duyuyorum. Paqueta harika bir oyuncu ancak şu an takımımızda onun bölgesinde oynayan çok iyi oyuncularımız var." ifadelerini kullandı.



Lucas Paqueta, geçtiğimiz sezon Lyon formasıyla çıktığı 45 maçta 11 gol 7 asistlik performans sergilemişti.





