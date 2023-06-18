Edirneli pehlivanlar Kırkpınar'da zirve peşinde!

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi hazırlıklarını sürdüren Edirneli pehlivanlar, dualı çayırda zirveye çıkmayı hedefliyor.



Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda 7-9 Temmuz'da gerçekleştirilecek 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başarı elde etmek isteyen pehlivanlar, organizasyona kısa süre kala antrenman tempolarını artırdı.



Hafta sonları piyasa güreşlerine katılan pehlivanlar, hafta içi de Kırkpınar'da kürsüye çıkabilmek için taktik ve dayanıklılık çalışması yapıyor.



Edirne Belediyesi Tuncaspor Kulübü tesislerinde bir araya gelen farklı kulüplerin sporcuları, Kırkpınar'a birlikte hazırlanıyor.



Kırkpınar'a Edirne Belediyesi adına güreşen farklı boylardaki 40 pehlivan, Edirne Şahi Spor Kulübü'nden de 30 pehlivan katılacak.



Şahi Spor Kulübü Başkanı Şamil Doğu Delen, AA muhabirine, Kırkpınar öncesi antrenmanların sıklaştığını söyledi.



Farklı kulüplerin sporcularının birlikte antrenman yaptığını belirten Delen, "Güzel bir birliktelik oldu. Aynı çatı altında tüm kulüplerimiz antrenman yapıyor. Usta-çırak ilişkisi olan bir sporda tecrübeli güreşçilerin genç sporcuların başında olması çok önemli. Bu sene de inşallah Edirnemizi madalyasız bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.



Edirne Belediyesi Yağlı Güreş Takımı Antrenörü ve başaltı boyu pehlivanı Tansel Umut ise Kırkpınar'da Edirne'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.



Antrenmanlara yoğun katılım olduğunu belirten Umut, "Sıcak hava bizi biraz etkiliyor ama hedeflerimize ulaşmak için çok çalışmamız gerekli. Edirneli güreşçiler olarak her boyda madalyalara talibiz." dedi.



Küçük orta büyük boyda güreşen Abdulbaki Kara da Kırkpınar heyecanı yaşadıklarını dile getirdi.



Kırkpınar'da daha önceki yıllarda 5 kez kürsüye çıktığını anlatan Kara, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da hedefimiz kürsüye çıkmak. Antrenmanlarımız çok iyi gidiyor." diye konuştu.





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