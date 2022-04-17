Edirne'de yüzmede şenliği tamamlandı

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Edirne'de düzenlenen Türkiye Arena Yıldız Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmesi tamamlandı.



Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra Bosna Hersek, Sırbistan ve Gürcistan'dan 492 sporcu mücadele etti.



Son gün müsabakalarında yüzücü Emir Batur Albayrak, 1500 metre serbest kategorisinde 15.18.49'luk derecesiyle 15-16 yaş Türkiye rekoru kırdı.



Seçmelerin ilk gününde Nusrat Allahverdi, dördüncü gününde Tuncer Berk Ertürk de rekor kırmıştı.



Nusrat Allahverdi, 50 metre kurbağalama kategorisinde rekorunu geliştirdi. Eski rekoru 29.28 olan Allahverdi, müsabakalarda derecesini 29.25'e çekerek 15-16 yaş Türkiye rekorunu yeniledi.



Tuncer Berk Ertürk ise 200 metre kelebek kategorisinde 2.02.50'lik derecesiyle 15-16 yaş Türkiye rekorunu kırmayı başardı.





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