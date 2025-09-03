Edin Visca, ilk 4 haftada fazla süre alamadı

Türkiye'de RAMS Başakşehir ve Trabzonspor formasıyla 15. sezonunu geçiren, istikrar ve performansıyla beğeni kazanan Edin Visca, bu sezona iyi başlangıç yapamadı.

calendar 03 Eylül 2025 14:24
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Başakşehir'e Bosna Hersek ekibi Zeljeznicar'dan 2011-2012 sezonunda transfer olan ve burada 10,5 sezon geçiren 35 yaşındaki oyuncu, 2021-2022 sezonunun ara transfer döneminde 4,3 milyon avro karşılığında Trabzonspor'a katıldı.

Tecrübeli futbolcu, 1 sezon TFF 1. Lig'de olmak üzere Başakşehir ve Trabzonspor formalarıyla Türkiye'de 15. sezonunu geçirerek istikrarlı oyuncuların başında geldi. Deneyimli futbolcu, iki takımda toplam 521 resmi karşılaşmaya çıkarken, 131 kez ağları havalandırdı. 



- Bu sezon sadece bir maçta ilk 11'de başladı

Teknik direktör Fatih Tekke, 35 yaşındaki oyuncuya ligin ilk 4 haftasında fazla sürü vermedi.

Kocaelispor maçında 13, Kasımpaşa maçında 65, Hesap.com Antalyaspor maçında 19 dakika süre alan deneyimli oyuncu, Samsunspor maçında ise kadroda yer almasına karşın forma giyemedi.

İlk 4 haftada sadece 1 maçta ilk 11'de görev alan Visca, 97 dakika görev yaptı, skora katkı sağlayamadı. 

- 2 kez şampiyonluk yaşadı

Edin Visca, Başakşehir'de 2019-2020, Trabzonspor formasıyla da 2021-2022'de şampiyonluk sevinci yaşadı.

Visca, 2022-2023 sezonunda Trabzonspor'un Süper Kupa, 2013-2014'te de Başakşehir'in TFF 1. Lig şampiyonluğu kadrosunda yer aldı. 

