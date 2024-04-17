Edin Terzic: 'Turu sonuna kadar hak ettik'

Şampiyonlar Ligi'nde muhteşem bir geri dönüşle adını yarı finale yazdıran Borussia Dortmund'da teknik direktör Edin Terzic, Atletico Madrid maçı sonrasında konuştu.



Turu geçmeyi hak ettiklerini söyleyen Terzic şu ifadeleri kullandı:



"Bugünkü atmosfer çok iyiydi. Bugün bizi geriye götürebilecek iki an yaşadık ama güçlüydük ve turu geçmeyi sonuna kadar hak ettik. Atletico Madrid gibi bir takıma karşı turu geçmeyi hak ettiğimizi söylemekten gurur duyuyorum."





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