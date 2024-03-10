Edin Dzeko'nun kaşı açıldı

Fenerbahçe'nin tecrübeli santrforu Edin Dzeko, Pendikspor maçının ilk yarısında başına darbe aldı.
Maçın 34. dakikasında bir kenar ortasında savunma ve kaleciyle hava topuna yükselen Dzeko, yerde kaldı.
Pozisyonda aldığı darbeyle kaşı açılan 37 yaşındaki oyuncu, tedavisinin ardından mücadeleye devam etti.
Maçın 34. dakikasında bir kenar ortasında savunma ve kaleciyle hava topuna yükselen Dzeko, yerde kaldı.
Pozisyonda aldığı darbeyle kaşı açılan 37 yaşındaki oyuncu, tedavisinin ardından mücadeleye devam etti.
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