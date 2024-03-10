Edin Dzeko'nun kaşı açıldı

Pendikspor maçının 32. dakikasında rakip ceza alanında yaşanan hava topu mücadelesinde yerde kalan Edin Dzeko'nun kaşı açıldı. Tedavinin ardından oyuna devam eden Dzeko'nun kafasına bir bandaj sarıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Edin Dzeko'nun kaşı açıldı
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10 Mart 2024 21:30
Fenerbahçe'nin tecrübeli santrforu Edin Dzeko, Pendikspor maçının ilk yarısında başına darbe aldı.

Maçın 34. dakikasında bir kenar ortasında savunma ve kaleciyle hava topuna yükselen Dzeko, yerde kaldı.

Pozisyonda aldığı darbeyle kaşı açılan 37 yaşındaki oyuncu, tedavisinin ardından mücadeleye devam etti.

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