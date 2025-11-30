Edin Dzeko, megafonla taraftara seslendi!

İtalya Serie A'nın 13. haftasında Fiorentina, deplasmanda Atalanta'ya 2-0 mağlup oldu.



Sezonun başından bu yana kötü performansını sürdüren İtalyan ekibi, ligde 19. sıraya geriledi. Ayrıca Konferans Ligi'nde de beklenen sonuçları elde edemeyen Fiorentina'da taraftarların sabrı taşmış durumda.



ELİNE MEGAFONU ALDI



Maç sona erer ermez, deplasman tribünlerindeki taraftarlar oyunculara tepkilerini gösterdi. Takımın en deneyimli isimlerinden Edin Dzeko, eline megafon alarak taraftarları sakinleştirmeye çalıştı ancak birkaç kez sözünü kesmek zorunda kaldı.



"SİZE İHTİYACIMIZ VAR"



Dzeko, tribünlere seslenerek destek çağrısında bulundu ve "Size ihtiyacımız var. Ayakta kalabilmek için birlik olmamız lazım" dedi. Tecrübeli oyuncuya kaptan Luca Ranieri ve Rolando Mandragora da destek olmak amacıyla tribüne giderek eşlik etti.



