Edin Dzeko, İstanbul'a mutsuz döndü

Edin Dzeko, Bosna-Hersek'in Uluslar Ligi'nde oynadığı iki maçta da 90 dakika sahada kalırken, Macaristan'a 2-0 kaybederek İstanbul'a moralsiz döndü.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Edin Dzeko, İstanbul'a mutsuz döndü
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16 Ekim 2024 11:35
Son güncelleme 16 Ekim 2024 11:38
Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko, 38 yaşında olmasına rağmen Bosna Hersek formasını giymeye devam ediyor.

Edin Dzeko, ülkesinin Uluslar Ligi'nde oynadığı her 2 karşılaşmaya da 11'de başladı ve 90 dakika süre aldı. Deneyimli forvet, 2-1 kaybedilen Almanya mücadelesinde takımının tek golünü kaydederken, maçın sonunda rakip oyuncular kendisine övgüler yağdırdı.

MORALSİZ GELDİ

Önceki akşam ise Bosna, sahasında ağırladığı Macaristan'a, iyi bir oyun sergilemesine rağmen 2-0 mağlup oldu. Dzeko, ülkesinin iki maçtan da eli boş ayrılması nedeniyle İstanbul'a moralsiz döndü.
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