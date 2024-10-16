Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko, 38 yaşında olmasına rağmen Bosna Hersek formasını giymeye devam ediyor.
Edin Dzeko, ülkesinin Uluslar Ligi'nde oynadığı her 2 karşılaşmaya da 11'de başladı ve 90 dakika süre aldı. Deneyimli forvet, 2-1 kaybedilen Almanya mücadelesinde takımının tek golünü kaydederken, maçın sonunda rakip oyuncular kendisine övgüler yağdırdı.
MORALSİZ GELDİ
Önceki akşam ise Bosna, sahasında ağırladığı Macaristan'a, iyi bir oyun sergilemesine rağmen 2-0 mağlup oldu. Dzeko, ülkesinin iki maçtan da eli boş ayrılması nedeniyle İstanbul'a moralsiz döndü.
Edin Dzeko, ülkesinin Uluslar Ligi'nde oynadığı her 2 karşılaşmaya da 11'de başladı ve 90 dakika süre aldı. Deneyimli forvet, 2-1 kaybedilen Almanya mücadelesinde takımının tek golünü kaydederken, maçın sonunda rakip oyuncular kendisine övgüler yağdırdı.
MORALSİZ GELDİ
Önceki akşam ise Bosna, sahasında ağırladığı Macaristan'a, iyi bir oyun sergilemesine rağmen 2-0 mağlup oldu. Dzeko, ülkesinin iki maçtan da eli boş ayrılması nedeniyle İstanbul'a moralsiz döndü.