Edin Dzeko, gençlere örnek oluyor

Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko'nun profesyonelliği alkış topluyor... Dzeko'nun idmanlara en erken gelip en son çıktığı, takımı kaynaştırmak için yemekler düzenlediği ve fırsat buldukça altyapı maçlarını takip edip genç futbolcularla ilgilendiği öğrenildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Edin Dzeko, gençlere örnek oluyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Eylül 2023 10:05
Son güncelleme 28 Eylül 2023 10:09
Fenerbahçe'nin Boşnak yıldızı Edin Dzeko saha içinde olduğu gibi saha dışında da profosyenelliği ile dikkat çekiyor.

37 yaşındaki futbolcunun idmanlara en erken gelip en son çıktığı ve idman sonrası da ek çalışmalar yaptığı öğrenildi. Sarı-Lacivertliler'in tecrübeli kaptanın özellikle takımdaki yabancı futbolcuların takıma çabuk adapte olması ve Türk oyuncularla kaynaşması için de takım yemekleri organize ettiği ifade ediliyor.

Yıldız futbolcunun takımdaki genç isimlerle de yakından ilgilendiği, fırsat buldukça altyapı takımlarının maçlarını takip ettiği öğrenildi.

Dzeko'nun bu davranışlarından dolayı teknik direktör İsmail Kartal'ın da çok mutlu olduğu ve genç oyuncuları Boşnak yıldızı örnek almaları konusunda uyardığı ifade ediliyor. Dzeko, Sarı-Lacivertli formasıyla çıktığı 9 maçta 6 gol, 6 asiste imza attı. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery