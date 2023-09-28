Edin Dzeko, gençlere örnek oluyor

Fenerbahçe'nin Boşnak yıldızı Edin Dzeko saha içinde olduğu gibi saha dışında da profosyenelliği ile dikkat çekiyor.
37 yaşındaki futbolcunun idmanlara en erken gelip en son çıktığı ve idman sonrası da ek çalışmalar yaptığı öğrenildi. Sarı-Lacivertliler'in tecrübeli kaptanın özellikle takımdaki yabancı futbolcuların takıma çabuk adapte olması ve Türk oyuncularla kaynaşması için de takım yemekleri organize ettiği ifade ediliyor.
Yıldız futbolcunun takımdaki genç isimlerle de yakından ilgilendiği, fırsat buldukça altyapı takımlarının maçlarını takip ettiği öğrenildi.
Dzeko'nun bu davranışlarından dolayı teknik direktör İsmail Kartal'ın da çok mutlu olduğu ve genç oyuncuları Boşnak yıldızı örnek almaları konusunda uyardığı ifade ediliyor. Dzeko, Sarı-Lacivertli formasıyla çıktığı 9 maçta 6 gol, 6 asiste imza attı.
37 yaşındaki futbolcunun idmanlara en erken gelip en son çıktığı ve idman sonrası da ek çalışmalar yaptığı öğrenildi. Sarı-Lacivertliler'in tecrübeli kaptanın özellikle takımdaki yabancı futbolcuların takıma çabuk adapte olması ve Türk oyuncularla kaynaşması için de takım yemekleri organize ettiği ifade ediliyor.
Yıldız futbolcunun takımdaki genç isimlerle de yakından ilgilendiği, fırsat buldukça altyapı takımlarının maçlarını takip ettiği öğrenildi.
Dzeko'nun bu davranışlarından dolayı teknik direktör İsmail Kartal'ın da çok mutlu olduğu ve genç oyuncuları Boşnak yıldızı örnek almaları konusunda uyardığı ifade ediliyor. Dzeko, Sarı-Lacivertli formasıyla çıktığı 9 maçta 6 gol, 6 asiste imza attı.