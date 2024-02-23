Edin Dzeko, 2024'e damga vurdu!

Fenerbahçe'de beş maçlık suskunluğunu Alanyaspor maçında bozan ve ardından Çaykur Rizespor deplasmanında da ağları sarsarak ligdeki gol sayısını 18'e yükselten Edin Dzeko, 2024 yılına damga vurmaya devam ediyor.
42 ŞUT ATTI
Boşnak yıldız, sezonun ikinci yarısında oynanan 9 maçta forma giydi. Fenerbahçe'ye çok büyük katkılar sağlayan 37 yaşındaki oyuncu, bu 9 karşılaşmada tam 42 şut attı.
6 KEZ GOL SEVİNCİ YAŞADI
Süper Lig'de 2024 yılının en fazla şut atan isim olan Dzeko, bunların 20'sinde isabet sağladı ve zirvede yer aldı. Dzeko, attığı 20 isabetli şutta ise 6 kez kalecileri geçmeyi başardı.
SÜPER LİG'DE İSTATİSTİKLERİ
Edin Dzeko, bu sezon Süper Lig'de 25 maça çıktı. 2 bin 348 dakika sahada kalan Boşnak yıldız, 18 gol atarken, 4 defa da takım arkadaşlarına asist yaptı.
42 ŞUT ATTI
Boşnak yıldız, sezonun ikinci yarısında oynanan 9 maçta forma giydi. Fenerbahçe'ye çok büyük katkılar sağlayan 37 yaşındaki oyuncu, bu 9 karşılaşmada tam 42 şut attı.
6 KEZ GOL SEVİNCİ YAŞADI
Süper Lig'de 2024 yılının en fazla şut atan isim olan Dzeko, bunların 20'sinde isabet sağladı ve zirvede yer aldı. Dzeko, attığı 20 isabetli şutta ise 6 kez kalecileri geçmeyi başardı.
SÜPER LİG'DE İSTATİSTİKLERİ
Edin Dzeko, bu sezon Süper Lig'de 25 maça çıktı. 2 bin 348 dakika sahada kalan Boşnak yıldız, 18 gol atarken, 4 defa da takım arkadaşlarına asist yaptı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU