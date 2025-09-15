15 Eylül
Rizespor-Gençlerbirliği
20:00
15 Eylül
Erzurumspor-Sakaryaspor
20:00
15 Eylül
Espanyol-Mallorca
22:00
15 Eylül
Verona-Cremonese
19:30
15 Eylül
Como-Genoa
21:45
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
15 Eylül
Guingamp-Montpellier
21:45
15 Eylül
Real Zaragoza-Albacete
21:30
15 Eylül
Jong PSV-Roda JC Kerkrade
21:00
15 Eylül
Jong Ajax-ADO Den Haag
21:00
15 Eylül
FC Dordrecht-Jong AZ Alkmaar
21:00
15 Eylül
Almere-Eindhoven
21:00
15 Eylül
Oliveirense-Academico de Viseu FC
22:15
15 Eylül
Fredericia-Vejle Boldklub
20:00
15 Eylül
Rakow-Gornik Zabrze
20:00
16 Eylül
Bahia-Cruzeiro
02:00
18 Eylül
Real Salt Lake-Los Angeles FC
04:30
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Eddy Merckx, İstanbul'da turnuvaya katılacak!

Dünya ve Avrupa şampiyonu bilardocu Belçikalı Eddy Merckx, BilardoMax'ın bu yıl 23. düzenlenen turnuvasına katılacak.

15 Eylül 2025 14:30
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Eddy Merckx, İstanbul'da turnuvaya katılacak!
Dünya ve Avrupa şampiyonu bilardocu Belçikalı Eddy Merckx, BilardoMax'ın bu yıl 23'üncüsü düzenlenen turnuvasına katılacak.

Theory Cues - Wiami - Önem Gümrük Handikaplı Üç Bant Bilardo Turnuvası, BilardoMax tarafından 16-19 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek.

2023 yılında Raymond Ceulemans'ı, geçen yıl ise Frederic Caudron'u ağırlayan organizasyon, bu yıl 2006 ve 2012 yıllarında dünya, 2007 yılında Avrupa, 2013 Dünya Oyunları Şampiyonu ve 6 ıstaka 50 sayı ile kırılması güç dünya rekoru sahibi Belçikalı Eddy Merckx'i konuk edecek. Turnuvaya Türkiye'den Turgay Orak, Ömer Karakurt, Berkay Karakurt, Mehmet Gören, Birol Uymaz, Gökhan Salman ve Murat Tüzül gibi isimler de yer alacak. Ayrıca Tümer Metin ve sanatçı Baha da final etaplarına katılacak.

