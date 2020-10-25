Eddie Newton: 'Hayal kırıklığı yaşıyorum'

Trabzonspor teknik direktörü Eddie Newton, Fenerbahçe'ye 3-1 kaybettikleri maçı değerlendirdi.

Hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade eden Newton, "Gerçekten hayal kırıklığı. İlk yarıda çok iyiydik ancak ikinci yarıda kabus yaşadık, arka arkaya goller yedik. Belki oyunun sonlarına doğru oyuna ortak olmayı denedik ama olmadı" dedi.



Trabzonspor'da konsantrasyon sorunu yaşadıklarını belirten Newton, "İyi futbol oynuyoruz ama bazen olmaması gereken basit hatalarda istediğimiz sonuçları alamıyoruz. Arka arkaya üç gol yiyecek kadar konsantrasyon kaybı yaşamamalız" şeklinde konuştu.



