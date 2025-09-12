12 Eylül
Esenler Erokspor-Hatayspor
17:00
12 Eylül
Bodrum FK-A.Demirspor
20:00
12 Eylül
Leverkusen-E. Frankfurt
21:30
12 Eylül
Sevilla-Elche
22:00
12 Eylül
Marsilya-Lorient
21:45
12 Eylül
Paderborn-Bochum
19:30
12 Eylül
Arminia Bielefeld-Magdeburg
19:30
12 Eylül
Standard Liege-KV Mechelen
21:45
12 Eylül
Benfica-Santa Clara
22:15
12 Eylül
Ipswich Town-Sheffield United
22:00

Eda Tuğsuz, Tokyo'da final için cirit atacak

Japonya'nın başkenti Tokyo'da cumartesi günü başlayacak 20. Dünya Atletizm Şampiyonası öncesindeki son antrenmanını yapan milli atlet Eda Tuğsuz, Tokyo olimpiyatlarında santimlerle madalyayı kaçırdığı statta bu kez finale kalmayı hedeflediğini söyledi.

calendar 12 Eylül 2025 14:14 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2025 14:15
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Eda Tuğsuz, Tokyo'da final için cirit atacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Japonya'nın başkenti Tokyo'da cumartesi günü başlayacak 20. Dünya Atletizm Şampiyonası öncesindeki son antrenmanını yapan milli atlet Eda Tuğsuz, Tokyo olimpiyatlarında santimlerle madalyayı kaçırdığı statta bu kez finale kalmayı hedeflediğini söyledi.

Tokyo'da şampiyonanın düzenleneceği Japonya Ulusal Stadı'ndaki son antrenmanı sonrasında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan milli atlet, "Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 5. kez yarışacağım. Tecrübeli bir atlet olarak sezonun en iyi performansını göstererek finale kalmayı hedefliyorum. İnşallah finale kalıp ülkemi en iyi şekilde temsil edip ülkeme mutlu bir şekilde dönmek istiyorum." dedi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda aynı statta cirit atmada dördüncü olan milli sporcu Tuğsuz, "Bu stattaki Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 4'üncü olmuştum. Santimlerle maalesef olimpiyat madalyasını kaçırmıştım." şeklinde konuştu.


- "Madalya odaklı sporcularımız var"

Türkiye Atletizm Federasyonu Genel koordinatörü Cüneyt Yüksel ise, "Dünyadaki tüm atletlerin bulunmak istediği bir organizasyondayız. Biz de buraya 20 atletle katılıyoruz. 20 sporcumuz yıl içerisinde katılım barajlarını geçerek burada bulunmaya hak kazandılar." dedi.

Şampiyonada milli atletlerden madalya beklentisi hakkında konuşan Yüksel, "Tabi madalya odaklı sporcularımız var. Bu tür organizasyonlarda yarışmanın ortamı, havasına göre madalya alacağımızı düşünüyorum. Finale kalan sporcumuz çok olursa bu bir avantaj. Madalya için isim vermek istemiyorum ama 2-3 tane madalya odaklı sporcumuz var. Umarım düşündüklerimiz gerçekleşir." ifadelerini kullandı.

- "Finale kalmayı çok istiyorum"

Üç adım atlamada Türkiye'yi temsil edecek milli atlet Can Özüpek de, "Herkes gibi burada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye geldik. Bu atmosferin olabildiğince keyfini çıkartacağız." ifadelerini kullandı.

Tokyo'daki şampiyona hakkında ise Can, "Çok güzel bir stadyum. Japonlar çok güzel bir organizasyon yapmışlar." dedi.

Şampiyonada kendi performansından beklentisiyle ilgili de Özüpek, "Final yarışmayı çok istiyorum. İnşallah finale kalırız." şeklinde konuştu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.