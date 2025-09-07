Eda Erdem ve Melissa Vargas, turnuvanın en iyileri!

⭐2025 Dünya Şampiyonası En İyi Orta Oyuncusu 🇹🇷Eda Erdem.



A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarihi bir başarıya imza atarak Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nı ikinci sırada tamamladı.A Milli Takım'ın kaptanı Eda Erdem, turnuvanın en iyi orta oyuncusu seçildi.Melissa Vargas ise en iyi pasör çaprazı seçildi. Vargas, ayrıca 152 sayı ile FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nı 'En çok sayı kaydeden oyuncu' olarak bitirdi.Yapılan oylamalarla FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın "Rüya Takımı"na iki milli voleybolcu girdi."Rüya Takım"da en iyi orta oyuncular olarak Eda Erdem Dündar ve İtalyan Danesi, en iyi pasör çaprazı da Melisa Vargas yer aldı.Şampiyonanın en değerli oyuncusu ve pasörü İtalyan Orro, en iyi smaçörler Brezilyalı Gabi ve Japon Ishikawa, en iyi libero ise İtalyan De Gennaro seçildi.