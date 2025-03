Eda Erdem: 'Sporun ve kadın hakları mücadelesinin içinde bulunacağım'

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) tarafından düzenlenen 'BAU Spor Akademisi: Sahadan Tecrübeler Sempozyumu düzenlendi. Sempozyuma rahatsızlığı nedeniyle görüntülü katılan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem, "Bu kadar yüksek bir yoğun tempodan sonra normal bir hayatın beni tatmin etmeyeceğini düşünüyorum. O yüzden muhtemelen sporun ve kadın hakları mücadelesinin içinde bulunarak devam edeceğim. Voleybolcu olmasaydım ortopedist ya da bir fizik tedavi uzmanı olmayı çok isterdim" dedi.



Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından BAU Güney Kampüs'te gerçekleşen sempozyumda sporcu sağlığı, beslenme ve rehabilitasyon süreçleri ele alındı. Etkinliğe, BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, uzman doktorlar, fizyoterapistler, spor bilimcileri, sporcular ve öğrenciler katıldı. Programın onur konuğu olan A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı ve Fenerbahçe Medicana Kaptanı Eda Erdem rahatsızlığı sebebiyle gelemediği sempozyuma görüntülü olarak katıldı.



HATİPOĞLU: SPOR YÖNETİMİNDE FİZYOTERAPİSTLER DE OLMALI



Sempozyumun açılışında konuşan BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, geçmişte milli sporcu olduğunu ve şu anda Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptığını belirtti. Sporcu sağlığının önemine dikkat çeken Hatipoğlu, "Bazen sporcular çok sık sakatlanabiliyor. Çok erken yaşta yaralanmalar yüzünden kariyerine ara vermek zorunda olan arkadaşlarımızı biliyoruz. Bunları önlemek, daha bilinçli sporcular yetiştirmek için spor yönetiminde fizyoterapistlerle iş birliğini artırmak gerekiyor" dedi.



AKSUNGUR: BİRÇOK YILDIZ FUTBOLCUYU KAYBETTİK



Türkiye Fizyoterapistler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aksungur ise amatör sporlarda da fizyoterapistlere önem verilmesi gerektiğini dikkat çekti. Aksungur şunları söyledi:



"Şu an belli başlı liglerde ya da belli başlı kulüplerde fizyoterapiste önem veriliyor ama aslında amatör kısımlardan itibaren başlanması gerekiyor. Çünkü birçok yıldız futbolcuyu yetersiz sağlık yönetimi nedeniyle kaybettik. Bakıyorsunuz, yıldızlarda futbol takımları Avrupa şampiyonalarında çok iyi dereceler alıyor ama o çocukların birçoğu yukarıya çıkamıyor. Bunun birçok sebebi var. Özellikle sağlıklarının iyi yönetilmesi konusu çok önemli."



Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökay Görmeli yaptığı konuşmada sempozyumda dünyanın en iyi Türk sağlık profesyonellerinin yer aldığını belirtti. Deneyimli sağlık profesyonellerinin deneyimlerini paylaşmalarının çok önemli olduğunu belirten Görmeli, Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerine şunları söyledi:



"Bugün bilgiye ulaşmak çok kolay, bir konu hakkında çok ayrıntılı bilgiyi saniyeler içinde elde etmek mümkün. Yapay zekaya sorduğumuzda en güncel yayınları bile verebiliyor. Ancak bu bilgilerin sanatı; bilgileri harmanlayıp derleyip onu kişinin özelinde size sunabilmektedir. Bu paha biçilemez bir şey diye düşünüyorum."



ERDEM: SPORUN VE KADIN HAKLARI MÜCADELESİNİN İÇİNDE BULUNARAK DEVAM EDECEĞİM



Sempozyumun onur konuğu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Medicana'nın Kaptanı Eda Erdem, rahatsızlığı nedeniyle etkinliğe fiziksel olarak katılamasa da görüntülü bağlantıyla deneyimlerini paylaştı. 38.2 derece ateşi olduğunu belirten Erdem, kariyer yolculuğu, yaşadığı sakatlıklar ve gelecekteki planları hakkında soruları yanıtladı.



'Voleybolcu olmasaydın hangi mesleği seçerdin' sorusunu "Ortopedist ya da fizik tedavi uzmanı olmayı çok isterdim" diye yanıtlayan Eda Erdem, voleybol kariyeri sonrasında ne yapmayı planlandığının sorulması üzerine şunları söyledi:



"Bu kadar yüksek bir yoğun tempodan sonra normal bir hayatın beni tatmin etmeyeceğini düşünüyorum. O yüzden muhtemelen sporun ve kadın hakları mücadelesinin içinde bulunarak devam edeceğim diye düşünüyorum."



'TEDAVİ SÜRECİNDE GÜVEN İLİŞKİSİ ÖNEMLİ'



Kariyerinde yaşadığı sakatlık olup olmadığı sorulan Erdem, birçok sakatlık geçirdiğini belirterek, şöyle konuştu:



"25 yaşımda yaşadığım sakatlık üzerine 'Voleybolu gerçekten bırakıyor muyum?' diye düşündüm. Bu beni çok üzmüştü. 'Eda daha başaracağın çok şey var, şu an bırakamazsın' dediğim dönemleri hatırlıyorum. Küçük küçük, bebek adımlarıyla bugünlere gelebildim. Bu sakatlıkları yaşarken, terapistler ve ortopedist doktorların yardımı çok önemli oldu. Tedavi sürecinde güven ilişkisi çok önemli, ben buna inanıyorum. Çünkü eğer karşınızdaki kişiye inanıyorsanız, yavaş yavaş uyguladığınız programla geriye dönebiliyorsunuz. İyi ki varsınız. Sizler olmasanız biz bu sporu bu kadar üst seviyede, kesinlikle devam ettiremeyiz diye düşünüyorum. O yüzden çok saygı duyuyorum."



"SAKATLIK BU İŞİN İÇİNDE VAR"



Kıkırdak sakatlanmalarının sporcular için çok zorlayıcı olduğunu belirten milli sporcu, yaşadıklarını şöyle anlattı:



"Benim de çok gençken yaşadığım böyle bir sakatlığım vardı. Sonrasında gerekli kasları kuvvetlendirerek o problemi tolere edebileceğimi öğrenince çok şükür artık aynı problemi yaşamıyorum. Çok ciddi bir bel sakatlığım olmuştu. Kariyerimin en pik yaptığı dönem. Kulüp ve milli takım bazında gayet başarılarla geçen bir dönemde çok ciddi bir sakatlık yaşadım ve uzun süre aslında ağrılı oynamak zorunda kaldım. Sonrasında doğru doktor ve doğru tedavi yöntemleriyle yavaş yavaş geri dönmeye başladım. Sakatlıklar bu işin içerisinde var. Zaten hepimiz bu sporu yaparken ya da herhangi bir spora başlarken bunun bilinciyle başlıyoruz. Ama tabii ki o an gelene kadar aslında çok fazla farkında olmuyorsunuz. Ben, kariyerimin bitme noktasına gelebileceğini doktorumun yüzüme söylediği andaki korkumu, üzüntümü sizlere anlatamam. Ve o günden sonra kendime şunu söylemiştim. Senin başarmak istediğim çok fazla şey var. Sen burada pes edemezsin. Sen tekrardan ayağa kalkacaksın ama sakin olman lazım. Doktorun söylediği şekilde hareket etmen gerekiyor."



UNUTULMAZ SIRBİSTAN MAÇI



Kariyerinde unutamadığı en önemli anın 2023 Avrupa Şampiyonluğu'nu getiren ve 3-2 kazanılan Sırbistan maçı olduğunu paylaşan Erdem, kendisiyle ilgili en gurur duyduğu özelliğinin 'disiplin' olduğunu vurguladı.



UZMANLAR BİLGİLERİNİ PAYLAŞTI



Sempozyumda, 'Milli Takımlar', 'File Üstü Performans Voleybol', 'Potadan Sağlığa: Basketbol', '90+Sağlık, 'Futbol', 'Manuel Terapi ve Omurga Sağlığı', "Şampiyonların Beslenmesi" başlıklarıyla düzenlenen bölümlerde uzman isimler katılımcılarla deneyimlerini paylaştı. Spor yaralanmalarının önlenmesinden rehabilitasyon süreçlerine, performans artırıcı bilimsel yaklaşımlardan sporcu sağlığını en üst düzeyde koruma stratejilerine kadar birçok konunun konuşulduğu sempozyumda, sporcu ve fizyoterapist ilişkisinde güvenin önemine vurgu yapıldı.