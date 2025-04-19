Eczacıbaşı zafer, Galatasaray umut peşinde

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi play-off 3-4 etabının ikici maçında pazar günü Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray Daikin'i ağırlayacak.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak maç, saat 15.30'da başlayacak. Müsabaka TRT Spor Yıldız'dan yayımlanacak.
Turuncu-beyazlı ekip, kazanan takımın Sultanlar Ligi'ni üçüncü bitireceği serinin ilk maçını 3-0 alarak 1-0 öne geçti. Eczacıbaşı, yarınki müsabakayı da kazanması durumunda seriyi 2-0'la bitirerek ligi üçüncü tamamlayacak.
Galatasaray'ın kazanması halinde ise seri, 22 Nisan'da oynanacak üçüncü maça uzayacak.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak maç, saat 15.30'da başlayacak. Müsabaka TRT Spor Yıldız'dan yayımlanacak.
Turuncu-beyazlı ekip, kazanan takımın Sultanlar Ligi'ni üçüncü bitireceği serinin ilk maçını 3-0 alarak 1-0 öne geçti. Eczacıbaşı, yarınki müsabakayı da kazanması durumunda seriyi 2-0'la bitirerek ligi üçüncü tamamlayacak.
Galatasaray'ın kazanması halinde ise seri, 22 Nisan'da oynanacak üçüncü maça uzayacak.