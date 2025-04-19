Eczacıbaşı zafer, Galatasaray umut peşinde

Eczacıbaşı Dynavit, 1-0 önde olduğu serinin ikinci maçında Galatasaray Daikin'i konuk edecek.

Haber; AA
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Eczacıbaşı zafer, Galatasaray umut peşinde
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19 Nisan 2025 13:05
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi play-off 3-4 etabının ikici maçında pazar günü Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray Daikin'i ağırlayacak.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak maç, saat 15.30'da başlayacak. Müsabaka TRT Spor Yıldız'dan yayımlanacak.

Turuncu-beyazlı ekip, kazanan takımın Sultanlar Ligi'ni üçüncü bitireceği serinin ilk maçını 3-0 alarak 1-0 öne geçti. Eczacıbaşı, yarınki müsabakayı da kazanması durumunda seriyi 2-0'la bitirerek ligi üçüncü tamamlayacak.

Galatasaray'ın kazanması halinde ise seri, 22 Nisan'da oynanacak üçüncü maça uzayacak.

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