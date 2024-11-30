Eczacıbaşı, Kuzeyboru deplasmanında galip

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 11. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup etti.
Salon: Aksaray
Hakemler: Tuncay Kandemir, Ali Sarıkuzu
Kuzeyboru: Dimitrova, Buket Gülübay, Janset Cemre Erkul, Ayşe Çürük, Lazareva, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi, Güldeniz Önal, Gamze Kılıç)
Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Gray, Rettke, Boskovic, Hande Baladin, Jack (Simge Aköz, Yaprak Erkek, Beyza Arıcı, Naz Aydemir Akyol)
Setler: 25-27, 25-18, 20-25, 19-25
Süre: 113 dakika (33, 27, 27, 26 )
Salon: Aksaray
Hakemler: Tuncay Kandemir, Ali Sarıkuzu
Kuzeyboru: Dimitrova, Buket Gülübay, Janset Cemre Erkul, Ayşe Çürük, Lazareva, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi, Güldeniz Önal, Gamze Kılıç)
Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Gray, Rettke, Boskovic, Hande Baladin, Jack (Simge Aköz, Yaprak Erkek, Beyza Arıcı, Naz Aydemir Akyol)
Setler: 25-27, 25-18, 20-25, 19-25
Süre: 113 dakika (33, 27, 27, 26 )
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