Eczacıbaşı, Kuzeyboru deplasmanında galip

Vodafone Sultanlar Ligi 11. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Eczacıbaşı, Kuzeyboru deplasmanında galip
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Kasım 2024 16:33
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 11. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup etti.
 Salon: Aksaray

Hakemler: Tuncay Kandemir, Ali Sarıkuzu

Kuzeyboru: Dimitrova, Buket Gülübay, Janset Cemre Erkul, Ayşe Çürük, Lazareva, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi, Güldeniz Önal, Gamze Kılıç)

Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Gray, Rettke, Boskovic, Hande Baladin, Jack (Simge Aköz, Yaprak Erkek, Beyza Arıcı, Naz Aydemir Akyol)

Setler: 25-27, 25-18, 20-25, 19-25

Süre: 113 dakika (33, 27, 27, 26 )

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery