Eczacıbaşı Dynavit'te Thompson ile yollar ayrıldı

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı'nda ABD'li oyuncu Jordan Thompson ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eczacıbaşı Dynavit'te Thompson ile yollar ayrıldı
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02 Aralık 2021 15:49
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı'nda ABD'li oyuncu Jordan Thompson ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Jordan'a, formamızı giydiği süre boyunca takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyor ve bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Thompson geçtiğimiz sezon başında Eczacıbaşı Dynavit'e transfer olmuştu.


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