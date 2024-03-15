Eczacıbaşı Dynavit 2-0'dan kaybetti

CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Carraro Imoco'ya 3-2 kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Eczacıbaşı Dynavit 2-0'dan kaybetti
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15 Mart 2024 01:02
Son güncelleme 15 Mart 2024 01:12
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında konuk olduğu İtalya temsilcisi A. Carraro Imoco'ya 3-2 yenildi.

Finale yükselecek ekibin belli olacağı rövanş maçı, 20 Mart Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak.

Salon: Palaverde

Hakemler: Konstantin Yovchev (Bulgaristan), Vasileios Vasileiadis (Yunanistan)

A. Carraro Imoco: Haak, Cook, Kruijf, Wolosz, Plummer, Fahr (Gennaro, Gennari, Lubian, Bardaro, Lanier,

Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Stevanovic, Elif Şahin, Gray, Beyza Arıcı, Boskovic (Şebnem Simge Aköz, Tuna Aybüke Özel, Voronkova, Naz Aydemir Akyol,

Setler: 26-28, 20-25, 25-14, 25-22, 18-16

Süre: 135 dakika (33, 29, 23, 27, 23)

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