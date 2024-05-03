Ebrar Karakurt, Rusya Ligi'nde sezonun MVP'si!

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Rusya Ligi'nde sezonun MVP'si seçildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ebrar Karakurt, Rusya Ligi'nde sezonun MVP'si!
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03 Mayıs 2024 20:56
Rusya Ligi ekibi Lokomotiv Kaliningrad'da oynayan milli voleybolcu Ebrar Karakurt, sezon boyu gösterdiği performansla yıldızlaştı.

Ebrar Karakurt, bu başarısıyla birlikte Rusya Ligi'nde sezonun en iyi oyuncusu seçildi.

SAYI REKORUNUN SAHİBİ 

Ebrar Karakurt, Rusya Ligi'nde sezonu 785 sayıyla tamamlayarak Rusya Ligi'nde sayı rekorunun sahibi oldu ve şu ana kadar bunu başaran ilk Türk voleybolcu oldu.

Öte yandan Ebrar Karakurt'un formasını giydiği Lokomotiv Kaliningrad, sezonu ikinci sırada tammaladı. 

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