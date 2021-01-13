Dzanan Musa, Fenerbahçe'ye geliyor!

Geçtiğimiz iki sezonu NBA'de geçiren Boşnak guard Dzanan Musa'nın Fenerbahçe ile anlaşacağı bildirildi.

, Fotoğraf; NBA.com
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Dzanan Musa, Fenerbahçe'ye geliyor!
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13 Ocak 2021 10:51
Geçtiğimiz iki sezonu NBA'de geçiren Boşnak guard Dzanan Musa'nın, Fenerbahçe ile anlaşacağı bildirildi.

Tportal'ın haberine göre Musa, Brooklyn Nets ile iki sezon geçirdikten sonra, önümüzdeki günlerde Fenerbahçe kadrosuna katılmak üzere İstanbul'a gelecek.

Musa, geçtiğimiz sezon NBA'de 12.3 dakika ortalama süreyle sahada kalarak, 40 maçta 4.3 sayı ortalaması kaydetmiş, G League'de ise 19.5 sayı ve 8.4 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



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