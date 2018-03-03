Dybala 90+3'te Juventus'a hayat verdi

İtalya Serie A'nın 27. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Juventus, deplasmanda Lazio ile karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda Juventus, Lazio'yu 1-0 mağlup etmeyi başardı.Juventus'a galibiyeti getiren tek golü 90+3. dakikada Paulo Dybala kaydetti. Bu sonuçla birlikte Juventus'un Serie A'daki galibiyet serisi 10'a çıktı.Bu galibiyetin ardından Juventus ligde puanını 68'e çıkarmayı başardı. Lazio ise 52 puanda kaldı.Juventus gelecek hafta sahasında Udinese'yi konuk edecek. Lazio ise gelecek hafta deplasmanda Cagliari ile karşı karşıya gelecek.