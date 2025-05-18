18 Mayıs
Samsunspor-Sivasspor
1-052'
18 Mayıs
Bodrum FK-Trabzonspor
1-052'
18 Mayıs
Galatasaray-Kayserispor
2-052'
18 Mayıs
Fenerbahçe-Eyüpspor
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18 Mayıs
Alanyaspor-Beşiktaş
1-051'
18 Mayıs
Antalyaspor-Gaziantep FK
0-052'
18 Mayıs
Rizespor-Göztepe
3-250'
18 Mayıs
Kasımpaşa-Başakşehir
1-152'
18 Mayıs
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2-0
18 Mayıs
West Ham United-N. Forest
1-2
18 Mayıs
Brentford-Fulham
2-3
18 Mayıs
Leicester City-Ipswich Town
2-0
18 Mayıs
Arsenal-Newcastle
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Atletico Madrid-Real Betis
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18 Mayıs
Barcelona-Villarreal
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Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-015'
18 Mayıs
Valencia-Athletic Bilbao
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18 Mayıs
Mallorca-Getafe
0-015'
18 Mayıs
Real Sociedad-Girona
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Sevilla-Real Madrid
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18 Mayıs
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Las Palmas-Leganes
0-115'
18 Mayıs
Osasuna-Espanyol
0-015'
18 Mayıs
Cagliari-Venezia
21:45
18 Mayıs
Fiorentina-Bologna
21:45
18 Mayıs
Verona-Como
21:45
18 Mayıs
Inter-Lazio
21:45
18 Mayıs
Juventus-Udinese
21:45
18 Mayıs
Lecce-Torino
21:45
18 Mayıs
Monza-Empoli
21:45
18 Mayıs
Parma -SSC Napoli
21:45
18 Mayıs
Roma-AC Milan
21:45
18 Mayıs
Ajax-FC Twente
2-0
18 Mayıs
Alkmaar-Almere
1-1
18 Mayıs
Fortuna Sittard-FC Utrecht
0-0
18 Mayıs
Heracles-NEC Nijmegen
1-2
18 Mayıs
NAC Breda-Willem
1-1
18 Mayıs
PEC Zwolle-FC Groningen
2-0
18 Mayıs
RKC Waalwijk-Go Ahead Eagles
5-3
18 Mayıs
SC Heerenveen-Feyenoord
2-0
18 Mayıs
S. Rotterdam-PSV Eindhoven
1-3
18 Mayıs
Ulm-Preussen Muenster
2-2
18 Mayıs
E.Braunschweig-Nürnberg
1-4
18 Mayıs
Magdeburg-Fortuna Düsseldorf
4-2
18 Mayıs
Schalke 04-Elversberg
1-2
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Hertha Berlin-Hannover 96
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Greuther Fürth-Hamburger SV
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18 Mayıs
Karlsruher SC-Paderborn
3-0
18 Mayıs
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FC Köln-Kaiserslautern
4-0
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KV Mechelen-Sporting Charleroi
1-1
18 Mayıs
Gent-Genk
1-142'
18 Mayıs
Wolfsberger AC-Austria Wien
1-2
18 Mayıs
Rapid Wien-Sturm Graz
3-1
18 Mayıs
BW Linz-RB Salzburg
1-2
18 Mayıs
Young Boys-Basel
6-2
18 Mayıs
Lausanne-Lugano
1-1
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FC Luzern-Servette
3-4
18 Mayıs
Samara-S. Moskova
0-2
18 Mayıs
FK Akhmat-Dynamo Makhachkala
1-1
18 Mayıs
Dinamo Moscow-Akron Togliatti
2-1
18 Mayıs
FC Rostov-Zenit St. Petersburg
0-154'

Düzce'de 34.Off-Road şenlikleri gerçekleşti

Düzce Safari Off-Road Kulübü (DÜSOF) önderliğinde 34. Geleneksel Off-Road Düzce şenlikleri tamamlandı.

calendar 18 Mayıs 2025 18:34
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Düzce'de 34.Off-Road şenlikleri gerçekleşti
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Düzce Safari Off-Road Kulübü (DÜSOF) tarafından düzenlenen "34. Geleneksel Düzce Off-Road Şenlikleri" sona erdi.

Gümüşova ilçesindeki özel parkurda gerçekleştirilen etkinliğe, Türkiye'nin çeşitli illerinden 200 araç ve 400 sporcu katıldı.

Yarışların son gününde adrenalin tutkunu sporcular, büyük motor hacimli ve tam donanımlı araçlarıyla çamurlu ve engebeli etapları geçmeye çalıştı.

Alanı dolduran izleyiciler, sürücülerin araçlarıyla çamura saplandıkları su havuzlarından çıkma mücadelesini ilgiyle izledi.

Yarışmada bazı araçların devrilmesi takipçilere heyecanlı anlar yaşattı.

Şenliklere katılan Düzce Valisi Selçuk Aslan, olumsuz hava koşullarına rağmen hem sporcu hem de izleyici katılımının çok yüksek olduğunu söyledi.


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