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Dusan Tadic gelişmesi: İmza için mi gitti?

Fenerbahçe'den ayrılan Dusan Tadic'in tatilini Yunanistan'da sürdürmesi Sırp yıldız için Olympiakos iddialarını güçlendirdi.

calendar 23 Haziran 2025 14:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Dusan Tadic gelişmesi: İmza için mi gitti?
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Fenerbahçe'de iki sezon forma giydikten sonra takımdan ayrılan Dusan Tadic'in geleceği belirsizliğini koruyor.

Sırp yıldız için son olarak Yunanistan'dan Olympiakos iddiası gündeme gelmişti.

Tadic'in tatilini Yunanistan'da sürdürmesi 36 yaşındaki futbolcu için Olympiakos iddialarını güçlendirdi ve "İmza atmak için mi gitti?" sorusunu akıllara getirdi.


Yunanistan'da tatilini sürdüren Tadic, sosyal medya hesabından, "Bir yıl daha, aynı güzel Yunanistan." paylaşımını yaptı.

Tadic'in tatilinden paylaştığı bir fotoğraf:



AJAX İPTAL Mİ?

Tadic için Fenerbahçe sonrası uzun süre Ajax iddiaları gündeme gelmişti. Ancak ESPN'de yer alan habere göre, Ajax'ta Dusan Tadic'in geri dönüşü konusunda kulüp içerisinde bölünme yaşanıyor. Ajax Yönetimi, transferde 23-28 yaş arasında oyuncuları kadroya katmak istiyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de iki sezonda 109 maçta süre bulan Tadic, 29 gol attı ve 35 asist yaptı.


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