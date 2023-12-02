Dusan Alimpijevic: ''Taraftarımla gurur duyuyorum''

Derbiden zaferle ayrılan Beşiktaş'ta Başantrenör Dusan Alimpijevic, maçın ardından konuştu.



Taraftarlarla gurur duyduğunu söyleyen Dusan Alimpijevic, "İki gün önce Real Madrid'i mağlup etmiş bir EuroLeague takımını mağlup etmek bizim için önemli. Taraftarımla gurur duyuyorum. 10-12 sene önce buranın dolu olduğunu söylediler bana, 10-12 sene sonra da dolu olmasını görmek çok iyi. Taraftarlarımıza hep maçlara gelin diyorum.'' şeklinde konuştu.



Takımı hakkında da konuşan Alimpijevic, ''Ben yerli yabancı ayrımı yapmıyorum biliyorsunuz. Yerli oyuncularla da oynamayı seviyorum. Genç oyuncular büyük takımlarla oynadığımız maçlarda bize yardımcı oluyorlar. Sadece Beşiktaş için değil milli takım için de çok önemli." ifadelerini kullandı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU