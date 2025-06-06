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Dusan Alimpijevic: "Takımıma saygı gösterilmiyor!"

Beşiktaş başantrenörü Dusan Alimpijevic, Anadolu Efes maçının ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 06 Haziran 2025 23:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Dusan Alimpijevic: 'Takımıma saygı gösterilmiyor!'
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı final play-off eşleşmesinin ilk karşılaşmasında Anadolu Efes'e 87-90 mağlup olan Beşiktaş'ta, başantrenör Dusan Alimpijevic maç sonrasında konuştu.

Kendisine yöneltilen "Bugün sizin gününüz değildi" cümlesi sonrası konuşan Alimpijevic;

Dusan Alimpijevic: "Ne demek istiyorsunuz? Ben bu ligdeki ikinci takımım ve saygı gösterilmiyor! Anadolu Efes, 38 serbest atış buldu. Beşiktaş'ın yeterince büyük olmadığı mı düşünülüyor! Öncelikle Larkin'i durduramadık, çok elit bir oyuncu. Larkin'i tebrik ediyorum ama bugün burada gördüğümüz çok daha farklı bir şey!" dedi ve sözlerini tamamladı.



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