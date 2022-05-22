Fenerbahçe'nin golcüsü Serdar Dursun, Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Yeni Malatyaspor karşısında alınan 5-0'lık galibiyet ve etkili futbolu değerlendiren Serdar Dursun, "Öncelikle Dünya Şampiyonu olan kadın boksörlerimizi tebrik ediyorum. Maça gelirsek de tabii ki buraya mutlak 3 puan parolasıyla geldik. Maçın önemini biliyorduk, çünkü ikinci yarının şampiyonu olduk yani en çok puan toplayan ekibiydik. İyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Daha çok gol atabilirdik. Çok pozisyon kaçırdık. Galibiyetle döndüğümüz için mutluyuz. Ben de 1 gol attım, tabii ki daha çok gol atmak isterdim. 15 golle ligi tamamladım. İnşallah seneye daha çok golle Fenerbahçe'yi daha üst sıralara taşımak isterim." dedi.



Performansına dair de kısa bir değerlendirmede bulunan Serdar Dursun, "Ben her maça gol parolasıyla çıkıyorum. Bir forvet olarak bazen fırsat oluyor bazen de böyle maçlarda daha çok gol atma şansın oluyor. Bugün 1 gol attım, mutluyum ama 2-3 olsa tabii ki daha güzel olurdu. Gol krallığına bir süre önce daha yakındım, Umut Bozok'u tebrik ederim buradan, gol kralı oldu, yani %90 oldu. Bu sezon herkes için hayırlısıyla bitti." ifadelerini kullandı.



Sezonu değerlendiren Serdar Dursun, "İlk dönem yani ekim ayına kadar gayet olumluydu, iyi bir çıkışımız vardı. Sonrasında kasım, ocak, aralık ayları biraz dalgalandık. Sonra da şubat ayından itibaren iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Son maçlarda inanılmaz performanslar sergiledik. Son 14 maç 11 galibiyet, 3 beraberlik sanırım. Kaybetmedik! İyi bir çıkış oldu. Takım olarak herkes birbirine daha çok inandı, daha çok sevdi ve camia kenetlendi. Bana gelirsek de ben talihsizlikler yaşadım. Sezonun ilk maçında sakatlandım, 10.haftada ilk golümü attım, son 11 maç üst üste ilk 11 oynadım ve şubat ayının sonundan itibaren daha çok süre almaya başladım. Tabii ki mutluyum, ilk sezonumda Fenerbahçe'de 15 gol attım. Fenerbahçe'de son 10-15 seneye baktığımızda çok golcü yok, 15-16 gol atan.. Fenerbahçe'deki golcülerin arasında girdiğim için mutluyum, gururluyum. Belki daha çok gol atabilirdim. İnşallah seneye daha iyi olacak." diye konuştu.



Taraftarın kendisine taktığı 'Dursunaldo' lakabına dair de değerlendirmede bulunan golcü futbolcu, "İlkten gülüyorlardı ama iyi performans gösterince bu olay döndü biraz. Son haftalarda taraftarların sevgisini kazandım. Özellikle de derbi maçından sonra daha çok oldu. Mutluyum. Taraftar kendisine göre lakap taktı, bazen eğlenceli oluyor. Taraftarımız yeter ki mutlu olsun. İkinci olduk, üzgünüz ne yazık ki ama futbolda bazen böyle dönemler oluyor. İnşallah seneye daha iyi olacağız." diyerek sözlerini tamamladı.







