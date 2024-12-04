Dursun Özbek: 'Transfer için kimse meraklanmasın'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transfer gelişmeleri hakkında açıklamalarda bulundu.
Transferde kimsenin meraklanmamasını söyleyen Özbek, şu ifadeleri kullandı;
"Mauro Icardi'nin alternatifi var mı? Adresi söyleyin gidip bakalım! Alternatifi olan bir futbolcu değil! Okan Hoca ile konuşuyoruz. Devre arası transferlerini eksiklerimize göre yapacağız. Bu eksikleri tamamlayacağız. İsimleri söylersek, işler zora girer. İki bekin olmadığını iyi hatırlattın! Biz de taraftarız, biz de görüyoruz! Kimse merak etmesin! Eksikleri tamamlayacağız."
Transferde kimsenin meraklanmamasını söyleyen Özbek, şu ifadeleri kullandı;
"Mauro Icardi'nin alternatifi var mı? Adresi söyleyin gidip bakalım! Alternatifi olan bir futbolcu değil! Okan Hoca ile konuşuyoruz. Devre arası transferlerini eksiklerimize göre yapacağız. Bu eksikleri tamamlayacağız. İsimleri söylersek, işler zora girer. İki bekin olmadığını iyi hatırlattın! Biz de taraftarız, biz de görüyoruz! Kimse merak etmesin! Eksikleri tamamlayacağız."