Dursun Özbek: "Transfer için kimse meraklanmasın"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transfer gelişmeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Dursun Özbek: 'Transfer için kimse meraklanmasın'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Aralık 2024 00:41
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transfer gelişmeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Transferde kimsenin meraklanmamasını söyleyen Özbek, şu ifadeleri kullandı;

"Mauro Icardi'nin alternatifi var mı? Adresi söyleyin gidip bakalım! Alternatifi olan bir futbolcu değil! Okan Hoca ile konuşuyoruz. Devre arası transferlerini eksiklerimize göre yapacağız. Bu eksikleri tamamlayacağız. İsimleri söylersek, işler zora girer. İki bekin olmadığını iyi hatırlattın! Biz de taraftarız, biz de görüyoruz! Kimse merak etmesin! Eksikleri tamamlayacağız."
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery