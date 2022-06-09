Dursun Özbek'ten transfer, Riva ve 300 milyon dolar açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübü ileri götürmek için çok iyi hazırlandıklarını belirterek,dedi.Kulübün 11 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulunda eski divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu ile yarışacak Dursun Özbek, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle son iki yılda dünyada ekonomik anlamda önemli sorunların yaşandığını ve spor sektörünün de bundan çok etkilendiğini belirten Özbek, kulüplerin büyük bir finansal darboğaza girdiğini ifade etti.Galatasaray Kulübünün sportif anlamda önemli bir misyonu olduğunu aktaran Özbek, geçmişteki tüm zorluklara rağmen kulübün aktivitelerinden geri kalmadığını dile getirdi.Her şeye rağmen en başarılı kulüp olmak için ellerinden geleni yapacaklarını anlatan Özbek,diye konuştu.Dursun Özbek, Galatasaray'a çok şey borçlu olduğunu dile getirerek,ifadelerini kullandı.Dursun Özbek, başkanlığı döneminde başlatılan Riva ve Florya projeleriyle ilgili bazı yanlış anlaşılmaların olduğunu ifade etti.Galatasaray Kulübünün ekonomik bağımsızlığını kazanmadan sürdürülebilir başarıya ulaşamayacağını aktaran Özbek,şeklinde görüş belirtti.Başkanlığı döneminde Riva projesini başlattıklarını ve ardından Florya projesinin buna eklendiğini anımsatan Özbek,değerlendirmesinde bulundu.Riva projesinden 300 milyon dolar civarında bir fayda beklediklerini ifade ettiğini hatırlatan Özbek, şunları kaydetti:Özbek, Riva projesinde yer alan ve yüzde 6 imar izni bulunan orman arazisini de tek bir ağaç kesmeden, doğaya hiçbir zarar vermeden en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini ve bunun gerçekleşmesi durumunda elde edilecek gelirin daha da artacağını söyledi.Dursun Özbek, Florya Metin Oktay Tesisleri'nin bulunduğu alanda Galatasaray Kulübünün 20 dönüme sahip olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:Mecidiyeköy'deki otel binası, Kemerburgaz'daki tesisler, spor salonu, Beyoğlu'ndaki tarihi binaya yönelik çalışmaları da olduğunu aktaran Özbek, ayrıca dijitalleşme, altyapı reformu ve Columbus gibi önemli projelerinin de olduğunu dile getirdi. Özbek,dedi.Galatasaray Kulübü'nün, basketbolda Nef ile yaptığı iş birliğiyle başarılı bir sezon geçirdiğini aktaran Özbek,diye konuştu.Dursun Özbek, futbolda başarılı bir sezon geçirmek için takıma gerekli takviyeleri yapacaklarını söyledi.2022-2023 sezonuna büyük önem verdiklerini dile getiren Özbek, şöyle devam etti:Başkanlık koltuğunda oturduğu 2017-2018 sezonunun başında güçlü bir kadro kurduklarını anımsatan Özbek,ifadelerini kullandı.Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonunun 16 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul sürecini yakından takip ettiklerini belirterek,değerlendirmesinde bulundu.Galatasaray'ın bir dünya markası olduğunu ve yaklaşık 30 milyon taraftarının bulunduğunu belirten Özbek,diyerek sözlerini tamamladı.