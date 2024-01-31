Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Ziyech'in transferiyle ilgili şu an herhangi bir gelişme yok.

Dursun Özbek transferle ilgili konuşarak,dedi.Dursun Özbek, Kerem'e yapılan protestoyla ilgili olarak,ifadelerini kullandı.Sacha Boey transferiyle ilgili konuşan Dursun Özbek:sözleri sarf etti.Oyuncularına teklifler geldiğini söyleyen Dursun Özbek:şeklinde konuştu.